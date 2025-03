SKY – “Napoli su Gatti per rinforzare la difesa”: piace a Manna e Conte. Ma ai tifosi?

Il Napoli è già al lavoro per costruire la squadra del futuro, e secondo quanto riportato oggi, 19 marzo 2025, da Sky Sport, il club partenopeo avrebbe messo gli occhi su Federico Gatti, difensore attualmente in forza alla Juventus.

L’interessamento per il centrale bianconero, emerso nelle ultime ore, sembra essere una mossa strategica del direttore sportivo Giovanni Manna, che considera Gatti una priorità per il mercato estivo.

Gatti alla SSC Napoli, un profilo gradito a Manna e Conte

Federico Gatti, classe 1998, si è imposto negli ultimi anni come uno dei pilastri della difesa juventina, distinguendosi per grinta (anche troppa, come quando affrontò il Napoli ed in particolare Kvaratskhelia), solidità e capacità di adattamento.

Secondo Sky Sport, il suo nome sarebbe in cima alla lista dei desideri di Manna, che lo conosce molto bene dai tempi in cui il giocatore militava nel Frosinone e lo stesso ds lavorava nell’orbita bianconera. L’obiettivo del Napoli è chiaro: rinforzare il reparto difensivo con un elemento già pronto, in grado di integrarsi rapidamente negli schemi di Antonio Conte e alzare il livello di competitività della squadra.

L’interessamento non è una novità assoluta: Giovanni Manna aveva già monitorato Gatti in passato, quando ancora non era approdato alla Juventus. Ora, con il club azzurro deciso a fare un investimento importante, il difensore sembra rappresentare il profilo ideale per il progetto tecnico partenopeo.

Una mossa per l’estate

Sempre stando a quanto riferito da Sky Sport, il Napoli starebbe pianificando l’operazione in vista della sessione estiva di calciomercato. L’idea è quella di anticipare la concorrenza e assicurarsi Gatti per la stagione 2025-2026, un periodo cruciale per gli azzurri che, sotto la guida di Conte, puntano a consolidare il proprio status tra le big del calcio italiano ed europeo. Tra i dettagli emersi, si parla di un possibile accordo da definire nei prossimi mesi, con il club di De Laurentiis pronto a mettere sul piatto un’offerta significativa.