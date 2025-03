Nazionale italiana, gli azzurri scelgono i numeri di maglia: decisione ‘curiosa’ di Politano

La Nazionale italiana, guidata dal commissario tecnico Luciano Spalletti, è pronta a scendere in campo per i quarti di finale della UEFA Nations League contro la Germania.

In vista dell’andata, disputata il 20 marzo 2025 allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano, e del ritorno, previsto per il 23 marzo a Dortmund, sono stati ufficialmente assegnati i numeri di maglia ai 26 convocati. La lista riflette una combinazione di tradizione, scelte personali e qualche novità, con alcuni giovani talenti che si affacciano per la prima volta sul palcoscenico della Nazionale maggiore.

Tra le assegnazioni più attese spicca il numero 10, simbolo di creatività e leadership, che sarà indossato da Giacomo Raspadori.

L’attaccante del Napoli, già abituato a questo numero in altre occasioni con gli Azzurri, avrà l’onore di portare sulle spalle una cifra resa leggendaria da campioni come Roberto Baggio e Francesco Totti. Con l’assenza di Mateo Retegui, fermato da un risentimento muscolare, la maglia numero 9 è stata assegnata a Moise Kean, chiamato a guidare l’attacco italiano in questa doppia sfida cruciale.

Il portiere e capitano Gianluigi Donnarumma mantiene il suo tradizionale numero 1, simbolo di sicurezza tra i pali, mentre Nicolò Barella, uno dei leader tecnici della squadra, ha scelto il numero 18, già indossato con successo all’Europeo 2024. Il difensore Alessandro Bastoni, pilastro dell’Inter e della retroguardia azzurra, porterà il 21.

Le scelte dei “Napoletani” e dei debuttanti

Tra i giocatori del Napoli, spiccano le conferme di Giovanni Di Lorenzo e Alessandro Buongiorno, che mantengono i numeri abituali del club partenopeo: il terzino indosserà il 22, mentre il centrale difensivo il 4. Cambiamenti invece per Alex Meret e Matteo Politano: il portiere ha optato per il 12, lasciando il numero 1 al compagno Donnarumma, mentre l’esterno d’attacco ha scelto il 7.

I debuttanti Matteo Ruggeri (Atalanta) e Cesare Casadei (Torino) hanno ricevuto rispettivamente il 17 e il 23, numeri che segnano il loro ingresso ufficiale nella Nazionale maggiore. Entrambi, reduci da esperienze con l’Under-21, sono pronti a dimostrare il loro valore contro un avversario di prestigio come la Germania.

Ecco l’elenco completo dei numeri di maglia assegnati per la doppia sfida: