Napoli-Puteolana, provato un modulo inedito: Neres schierato in un nuovo ruolo. I dettagli

Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Repubblica, il tecnico salentino avrebbe testato una nuova variante del suo sistema di gioco durante l’allenamento congiunto con Puteolana svolto ieri a Castel Volturno (2-1, gol di Simeone e Ngonge), provando l’attaccante brasiliano David Neres largo a destra in un inedito 4-2-3-1.

Una mossa che potrebbe rappresentare una svolta per gli azzurri, soprattutto in vista della cruciale sfida contro il Milan in programma il 30 marzo al Maradona, già sold-out da giorni.

Il ritorno di Neres: un’arma in più per Conte

David Neres, dopo un periodo di stop per infortunio, è finalmente tornato a disposizione e sembra destinato a riprendersi un ruolo chiave nello scacchiere partenopeo.

L’esterno brasiliano, arrivato in estate e protagonista di un avvio di stagione scintillante, aveva subito una battuta d’arresto a causa di una lesione muscolare che lo ha tenuto lontano dai campi per diverse settimane.

Ora, con il pieno recupero alle porte, Conte sembra intenzionato a sfruttarne al massimo le qualità tecniche e la capacità di spaccare le partite, inserendolo in un contesto tattico diverso dal consueto.

Il 4-2-3-1 provato in allenamento vedrebbe Neres agire sulla fascia destra della linea dei tre trequartisti, un ruolo che gli permetterebbe di sfruttare la sua velocità, il dribbling e la visione di gioco per creare superiorità numerica e servire i compagni. Una posizione che, al contempo, lo avvicinerebbe alla zona gol, valorizzando anche il suo fiuto per le conclusioni.