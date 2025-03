Stop per Politano, Spalletti preoccupa il Napoli: “Vi dico le sue condizioni”

Preoccupazione in casa Napoli dopo lo stop di Matteo Politano durante Italia-Germania. L’esterno azzurro nella ripresa è uscito anzitempo accusando un piccolo problema fisico. Sul calciatore ne ha parlato Luciano Spalletti nel post partita.

Matteo Politano è in dubbio per la trasferta in Germania, dove all’Italia servirà assolutamente vincere per passare il turno. Non è da escludere che l’esterno possa tornare anzitempo a Napoli per iniziare il suo percorso di recupero.

Le condizioni di Politano, Spalletti preoccupa il Napoli. Le sue parole

“Dipendeva da Kean, che è diffidato. Se avesse preso l’ammonizione, saremmo stati costretti. Poi dovremo valutare le condizioni fisiche, di Politano e di Zaccagni su tutti, e valuteremo. Se Zaccagni non ce la dovesse fare, potrebbe darsi uno come Baldanzi o uno di fascia. Valuteremo. Io negli spogliatoi ho fatto i complimenti. Poi la dovrò rivedere, però non siamo mai stati in balia della loro qualità. Non vedo perché non si possa essere convinti di avere le stesse possibilità: quello che hanno fatto loro lo possiamo fare noi. La partita, se si vuole essere obiettivi, ha raccontato questo. Sono convinto di poter andare a fare una buona gara, poi ne discuteremo a fine partita”.

Su Raspadori: “Sono contento della partita che ha fatto Raspadori e altrettanto contento di come è entrato Daniel, ha fatto vedere subito le sue qualità. È un ragazzo che, nonostante in questi anni non abbia giocato con continuità, sono convinto si potrà ritagliare un futuro importante”.