Inter, ricco bonus a Inzaghi in caso di scudetto: il retroscena sulla lotta contro il Napoli e le cifre

L’Inter vuole a tutti i costi il suo ventunesimo scudetto e per questo motivo c’è una novità per il tecnico Simone Inzaghi. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i nerazzurri hanno promesso un bonus all’ex Lazio in caso di vittoria sul Napoli.

I nerazzurri nel prossimo turno saranno di scena domenica alle 18:00 contro l’Udinese, per poi essere spettatori la sera di Napoli-Milan, partita su cui l’Inter spera moltissimo per allungare ulteriormente in classifica, sempre in caso di vittoria contro i bianconeri.

Bonus ad Inzaghi in caso di scudetto, cosa ha promesso Marotta per battere il Napoli

La lotta scudetto si preannuncia di fuoco, con il testa a testa tra Inter e Napoli che si fa sempre più intenso, occhi naturalmente anche sull’Atalanta anche se la sconfitta contro gli uomini di Inzaghi sembra aver ridimensionato le speranze degli orobici.

“Sono pari a quel milione di euro di bonus inserito nel contratto firmato l’estate scorsa. Non è certo la motivazione economica a spingere l’allenatore e i suoi all’accelerata decisiva. Non è un obbligo il tricolore, non lo sente certamente così l’allenatore e neppure la società è felice che così venga dipinta la situazione” si legge sull’edizione odierna della rosea.