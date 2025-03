Il Giornale lancia l’indiscrezione sulla Juventus: “Giuntoli via, al suo posto ritorna Manna”

Nella rivoluzione bianconera potrebbe essere finito anche il tempo per Cristiano Giuntoli. L’attuale ds della Juventus, complice il fallimento sportivo dell’attuale stagione è nella lista dei prossimi addii. A riportare la news è Il Giornale che lancia un’indiscrezione che interessa e non poco anche il Napoli.

Manna al posto di Giuntoli in casa Juventus, l’incredibile indiscrezione

“Bisognerebbe che all’interno della società ci fosse qualcun altro in grado di fare capire quotidianamente cosa significhi indossare una maglia così pesante e vincente: il primo nome che viene in mente, solo per il fatto che frequenta già la sede con altri compiti, è quello di Giorgio Chiellini. A proposito del quale non a caso in questi giorni si sono susseguite voci che lo vorrebbero prossimamente più coinvolto nella gestione tecnica.

È poi del tutto normale che il sogno del popolo bianconero sarebbe quello di vedere tornare proprio Del Piero, con una qualsivoglia carica che vada dal presidente al direttore generale: la decisione non può che spettare a John Elkann, il quale a gennaio 2023 ha consegnato la gestione societaria al suo uomo di fiducia Maurizio Scanavino, a sua volta poi rivoltosi a Giuntoli come direttore dell’area football. Complici anche gli ultimi eventi, sarebbe peraltro finita sotto osservazione anche la posizione di quest’ultimo e non sarebbe da escludere un ritorno di Giovanni Manna, oggi ds del Napoli”.