Napoli, preoccupano le condizioni di Okafor: le ultime in vista del Milan

Le ultime da casa Napoli in vista della sfida di domenica sera contro il Milan, preoccupano le condizioni di Okafor

Continua a non sbocciare del tutto Noah Okafor con la maglia del Napoli. Pochi minuti giocati, tante difficoltà e un assolo, quello di Venezia che ha messo Simeone a tu per tu con Radu nei minuti finali del pareggio al Penzo.

A parlare delle condizioni dello svizzero ci ha pensato La Repubblica nella sua edizione odierna. Antonio Conte vira per altri piani anche complice la situazione attorno all’ex della sfida. Sarà con tutta probabilità esclusione.

Okafor verso Napoli-Milan, le sue condizioni generano attenzione

Questo quanto raccontato dal quotidiano nella sua edizione odierna sul momento dello svizzero e del Napoli:

“Il problema c’è e si vede, risultati alla mano. Sono trascorsi infatti più di due mesi dalla cessione di Kvaratskhelia e il Napoli non ha ancora trovato il suo sostituto naturale. Okafor dovrà invece tenere probabilmente a bada i suoi bollori da ex, visto che la sua altalenante condizione fisica continua a essere monitorata con attenzione e preoccupazione dallo staff di Conte. I due aspiranti alla poltrona di Kvara sono ancora un rebus e il vuoto lasciato dal georgiano non è stato colmato. È questo il vulnus dello sprint scudetto”.