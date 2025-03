Napoli-Milan, il dubbio di Conte si chiama Anguissa: le ultime sul centrocampista

Il Napoli si prepara alla sfida contro il Milan in programma domenica sera. Per Antonio Conte ci sono ancora dei seri dubbi di formazioni, visto il ritorno di Zambo Anguissa e David Neres. Entrambi però sono tutt’altro sicuri del posto da titolare.

Le ultime di formazione in vista di Napoli-Milan, il dubbio è Anguissa

Sulle ultime di formazione ne ha parlato la Gazzetta dello Sport nella sua edizione odierna. I dubbi sono legati al modulo e il posizionamento di Anguissa e Neres. Mentre per il secondo la panchina è sicura, per il centrocampista la scelta sarà presa solo nelle ultimissime ore:

“Frank Anguissa e David Neres sono a disposizione di Conte per la sfida al Milan. Il primo è rientrato ieri dagli impegni con il Camerun, dove non ha giocato nemmeno un minuto, mentre il brasiliano ha sfruttato la pausa per ritrovare la migliore condizione fisica. Tuttavia i due non dovrebbero partire titolari contro il Diavolo”.

“L’intenzione dell’allenatore azzurro sarebbe quella di confermare l’undici schierato nelle ultime partite, continuando a puntare su Raspadori e Lukaku in attacco. A centrocampo spazio per lo scozzese Gilmour. Pertanto, Anguissa e Neres dovrebbero partire dalla panchina nella sfida contro il Milan, con la possibilità di entrare in corso d’opera”.