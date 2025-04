Tuttosport e l’ennesimo tentativo di destabilizzazione: “Conte via, il Napoli pensa a due nomi”

Tuttosport lancia la provocazione, e per il futuro del Napoli annuncia Antonio Conte sempre più lontano dalla panchina del Napoli. Secondo il quotidiano, il tecnico sta vivendo una situazione molto complessa con Aurelio De Laurentiis, una serie di strascichi che porterebbero all’addio dell’allenatore al termine di questa stagione.

Sempre secondo quanto citato da Tuttosport, il Napoli si sta già guardando attorno. Le alternative sono due, la prima e la principale è quella legata a Gian Piero Gasperini, in uscita con tutta probabilità dall’Atalanta, l’alternativa invece è Max Allegri.

Provocazioni e rilanci, il Napoli lascia Conte e pensa a due alternative per la panchina

Questo quanto riportato dal quotidiano sulla situazione di casa Napoli e si fanno anche i nomi delle alternative:

“L’ex Juve è fermo dopo la fine della sua avventura in bianconero della scorsa stagione mentre Gasp potrebbe lasciare Bergamo in estate. Ha il contratto in scadenza nel 2026 ma non rinnoverà e dunque potrebbe anche dire addio un anno prima. Opzione possibile soprattutto dopo il suo annuncio recente sul rinnovo che non ci sarà. Conte invece è legato al Napoli fino al 2027 dal triennale firmato la scorsa estate”.