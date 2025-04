Napoli, le condizioni di McTominay e Lobotka. Le ultime da Castel Volturno

Il Napoli torna ad allenarsi e mette nel mirino la sfida ostica di lunedì sera contro il Bologna di Vincenzo Italiano, vittorioso ieri nella semifinale d’andata di Coppa Italia contro l’Empoli. Per gli azzurri però ci sono alcune situazioni da monitorare in infermeria, due su tutte.

Come riportato anche ieri, Lobotka sembra essere il meno grave degli indisponibili, con lo slovacco che è uscito anzitempo per i crampi. Si monitorano attentamente le condizioni di McTominay, lo scozzese aveva saltato il Milan per attacco influenzale.

Le condizioni dei calciatori del Napoli, da McTominay a Lobotka. Le ultime

Questo è quanto riporta TuttoNapoli in merito:

“Innanzitutto McTominay, fuori causa all’improvviso proprio la mattina della sfida per un attacco influenzale che gli ha impedito finanche di andare in panchina. Nulla di preoccupante, sia chiaro, ma in vista di una partita estremamente complessa e delicata McT dovrà recuperare al volo la migliore condizione. A seguire, Spinazzola: anche lui è stato escluso dall’elenco dei convocati pre Milan per un affaticamento accusato nel corso della sosta, ma l’idea è che Spina possa riprendere presto il suo cammino verso Bologna” spiega il quotidiano, che su Lobotka, uscito nel finale di gara col Milan chiarisce: “Infine, Lobotka: domenica è stato sostituito per crampi e dunque non desta preoccupazioni”.