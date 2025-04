Napoli, dalla prossima stagione tornerà il direttore generale: ecco chi sarà

Torna il direttore generale nel Napoli, ecco chi sarà e da quando inizierà ad essere in ruolo

Ci sono le prime novità in vista della prossima stagione in casa Napoli. Tra queste è per la posizione del direttore generale, che da qualche anno era scoperta nella società azzurra. Da quest’estate, sarà promosso Tommaso Bianchini, attuale capo dell’area Marketing della SSC Napoli.

Torna il direttore generale nel Napoli, il compito a Tommaso Bianchini

Un ruolo sempre più centrale nel club per Tommaso Bianchini. Questa la novità in vista della prossima stagione preannunciata dall’edizione odierna de Il Mattino sul dirigente, sempre più vicino ad Aurelio De Laurentiis.

Il coordinamento degli eventi è affidato al capo dell’area Marketing Tommaso Bianchini, che dalla prossima stagione calcistica assumerà l’incarico di direttore generale del club, una figura che mancava da anni.

Questa mossa strategica potrebbe portare a un rafforzamento dell’organizzazione interna, soprattutto in vista di una stagione che si preannuncia ricca di impegni e sfide. Il legame di Bianchini con De Laurentiis, che si consolida ulteriormente con questo nuovo incarico, sottolinea l’importanza della sua figura per il futuro del club.