Manna-Milan, arriva la risposta del direttore sportivo che fa sorridere il Napoli

La Repubblica fa chiarezza sul futuro di Giovanni Manna. Il direttore sportivo del Napoli nelle ultime settimane è stato accostato più volte al Milan, nella rifondazione totale che i rossoneri hanno in mente in vista della prossima stagione.

Secondo il quotidiano, la risposta nelle ultime ore è arrivata direttamente dal ds che ha gentilmente declinato la proposta ed ha rilanciato i suoi obiettivi col Napoli. La prossima stagione sarà un banco di prova importantissimo, specialmente col ritorno dell’Europa.

Manna rifiuta il Milan e giura amore eterno al Napoli. Il retroscena

“Lascia che Conte si concentri sullo scudetto. Solo alla fine De Laurentiis gli presenterà un ventaglio di ipotesi. Se ne occupa Giovanni Manna con analisi, sondaggi e contatti. Non fosse così impegnato sul mercato con De Laurentiis e Chiavelli non avrebbe rifiutato l’offerta del Milan.

Con un Napoli così lanciato nel futuro, difficile che l’allenatore valuti altri progetti. Quello del Napoli prevede investimenti su tre fronti. Stadio, vivaio, mercato. Congrui quelli per la squadra. Da potenziare per vincere in campionato e far cassa in Champions. Gli obiettivi sono chiari. Un club di valore economico superiore sul piano immobiliare e incassi maggiori. Il Napoli sa che ora in Francia, presto in Italia, diventano più avare le televisioni”.