McTominay svela se ci sarà in Napoli-Empoli: “Vi dico io come sto”

Dopo la botta rimediata contro il Bologna, il centrocampista Scott McTominay aveva messo in apprensione il popolo azzurro per le sue condizioni. Uscito malconcio al 70′ della sfida del Dall’Ara, è stato lo stesso scozzese a voler rassicurare tutti in prima persona, in occasione dell’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport.

Napoli-Empoli, McTominay ci sarà: “Sto molto bene”

Questo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport

“Scott McTominay si presenta negli uffici del centro sportivo sorridente: “Sto bene, molto bene grazie”. La botta rimediata a Bologna è solo un ricordo, un souvenir che avrebbe volentieri evitato. La testa di Scott è già alla prossima, anzi alle prossime sette. Per una volata scudetto tutta da scrivere, e un sogno che resta più vivo che mai”.