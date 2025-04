Caso Inter-Roma, De Laurentiis durissimo: la forte reazione del presidente del Napoli

De Laurentiis una furia contro Lega e Inter, ecco come ha difeso il suo Napoli nella giornata di ieri

Il caso del recente posticipo della sfida tra Inter e Roma, una decisione che ha generato non poche discussioni. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Repubblica, la questione ha suscitato reazioni molto dure da parte di alcuni protagonisti. Tra cui Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli. La reazione del numero uno azzurro è stata particolarmente forte, arrivando a minacciare azioni legali in risposta a quella che ha definito una decisione ingiusta e penalizzante per il suo club.

La partita ricordiamo, che nella serata di ieri è stata ufficializzata alle ore 15:00 di domenica. Nonostante le mille polemiche e le mille richieste della società nerazzurra visto il fitto calendario che dovrà avere la squadra di Inzaghi nelle prossime settimane.

De Laurentiis contro Marotta, il Napoli così si è difeso sul caso Inter-Roma

“Questo il retroscena svelato dall’edizione odierna di Repubblica, che racconta della reazione molto forte di Aurelio De Laurentiis a questa ipotesi. A questa soluzione erano contrarissime Roma e Napoli, il club di De Laurentiis minacciava persino azioni legali: i nerazzurri infatti devono scontare nel prossimo turno le squalifiche di Mkhitaryan e Bastoni”.