Schiacciata da un albero per il forte vento, Alicia muore a 12 anni: era uscita da scuola

E’ stata aperta un’inchiesta per omicidio colposo a seguito della scomparsa della piccola Alicia, la bambina di soli 12 anni morta dopo essere stata colpita da un albero caduto, a causa del forte vento, a Bisceglie, nel Nord di Bari.

Bisceglie, morta bambina di 12 anni: era uscita da scuola

Stando a quanto emerso, la bambina si trovava in via Calace ed era appena uscita da scuola quando sarebbe stata travolta in pieno dall’albero precipitato sull’asfalto. Sarebbe poi deceduta durante il trasporto verso il pronto soccorso della città.

Immediato l’intervento dei sanitari del 118 che avrebbero tentato in ogni modo di rianimare la piccola, purtroppo senza riuscirci. La 12enne sarebbe deceduta per un politrauma da schiacciamento, essendo rimasta incastrata sotto l’albero.

Alicia in quel momento era da sola e stava quasi per rientrare a casa dopo aver trascorso la mattinata a scuola. La Procura di Trani ha aperto un’inchiesta contro ignoti per omicidio colposo dando il via alle indagini per ricostruire con esattezza la dinamica della vicenda e individuare eventuali responsabilità.

Intanto è stata disposta l’autopsia sul corpo della vittima per appurare con certezza le cause del decesso. La bambina avrebbe compiuto 13 anni il prossimo settembre. Una vicenda che ha sconvolto l’intera comunità cittadina.