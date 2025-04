VIDEO/ Shock Inzaghi durante Inter-Milan: insulti e minacce al quarto uomo non punite

Non è stata sicuramente la serata dell’Inter quella di ieri. I nerazzurri dopo il pareggio nella semifinale d’andata, sono crollati per 3-0 contro i cugini del Milan. Sono due le sconfitte di fila per gli uomini di Inzaghi. Che domenica si troveranno di fronte la Roma per far ripartire la corsa al tricolore contro il Napoli.

Il tecnico dell’Inter nella serata di ieri, oltre la sconfitta, è stato protagonista di un episodio che non è passato inosservato sui social. Urla, minacce e insulti al quarto uomo per un motivo abbastanza particolare.

Inzaghi contro il quarto uomo in Inter-Milan, il motivo della sfuriata non punita

“Non voglio il recupero eh! Non mi prendete per il culo eh! Non lo voglio! Non lo voglio!”, urla Inzaghi a Gianluca Aureliano, intenzionato a rientrare quanto prima negli spogliatoi per mettersi alle spalle l’incubo di San Siro. La sua richiesta è stata prontamente accolta dal quarto uomo, visto che non è stato assegnato alcun recupero al termine del secondo tempo, nonostante le tante interruzioni.