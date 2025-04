Calciomercato SSC Napoli: “Non solo Orsolini, azzurri su tre giocatori del Bologna”

Il Napoli è pronto a rinforzare la rosa in vista della prossima stagione, e il direttore sportivo Giovanni Manna ha avviato una maxi trattativa con il Bologna per assicurarsi tre giocatori chiave: Riccardo Orsolini, Lewis Ferguson e Sam Beukema.​

Secondo quanto riportato da Il Mattino, il club partenopeo ha messo nel mirino l’esterno offensivo Riccardo Orsolini, autore di 11 gol nell’ultima stagione con la maglia rossoblù. Il Napoli sarebbe pronto a offrire 22 milioni di euro per il suo cartellino, superando la proposta di 18 milioni avanzata dal Milan nel mercato di gennaio. Per il giocatore, sarebbe pronto un contratto quinquennale da 3 milioni di euro a stagione .​

Oltre a Orsolini, la trattativa coinvolge anche il centrocampista Lewis Ferguson e il difensore Sam Beukema. Ferguson, classe 1999, è stato uno dei protagonisti del Bologna, mentre Beukema, difensore centrale olandese, ha mostrato solidità e affidabilità nel reparto arretrato.​

Il Napoli punta a chiudere l’operazione al più presto per mettere a disposizione del tecnico Antonio Conte rinforzi di qualità in vista della prossima stagione. L’obiettivo è quello di costruire una squadra competitiva per affrontare al meglio le sfide future, sia in campionato che in ambito europeo.​

La trattativa è ancora in corso, ma l’interesse concreto del Napoli per i tre giocatori del Bologna testimonia la volontà del club di investire su profili giovani e di talento per rafforzare la rosa.​