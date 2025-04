Napoli-Genoa, biglietti in vendita: Curve superiori a partire da 50 euro. I prezzi

La SSC Napoli ha annunciato l’apertura della vendita dei biglietti per la partita Napoli-Genoa, valida per la Serie A, che si disputerà domenica 11 maggio 2025 alle ore 20:45 allo Stadio Diego Armando Maradona.

Fasi di Vendita

La vendita dei biglietti si articola in due fasi:

Fase 1 – Prevendita Fidelity SSC Napoli – Fan Stadium Card : riservata ai possessori di Fidelity Card, che potranno acquistare i biglietti a partire dalle ore 12:00 di mercoledì 30 aprile 2025, beneficiando di un periodo di prevendita dedicato e di prezzi scontati.

Fase 2 – Vendita Libera : aperta a tutti, con inizio successivo alla conclusione della Fase 1.

: aperta a tutti, con inizio successivo alla conclusione della Fase 1.

Prezzi dei Biglietti

I prezzi dei biglietti variano in base al settore e alla fase di vendita:

Settore Prezzo Fidelity Prezzo Vendita Libera Curve Inferiori 35,00 € 40,00 € Curve Superiori 50,00 € 55,00 € Distinti Inferiori 65,00 € 75,00 € Distinti Superiori 80,00 € 90,00 € Distinti Superiori Premium 95,00 € 105,00 € Tribuna Nisida 105,00 € 115,00 € Tribuna Posillipo 125,00 € 135,00 € Tribuna Posillipo Premium 145,00 € 160,00 €

Modalità di Acquisto

I biglietti possono essere acquistati:

Online : attraverso il sito ufficiale SSC Napoli o il circuito TicketOne, con possibilità di caricare il biglietto sul wallet dello smartphone (modalità Passbook) o sulla Fidelity Card.

: attraverso il sito ufficiale SSC Napoli o il circuito TicketOne, con possibilità di caricare il biglietto sul wallet dello smartphone (modalità Passbook) o sulla Fidelity Card. Punti Vendita Abilitati: dove il biglietto sarà emesso in formato cartaceo.

In entrambi i casi, non è necessario essere titolari di Fidelity Card per l’acquisto durante la vendita libera.

