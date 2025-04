Paperino gioca a calcio tra i vicoli al Napoli COMICON 2025 grazie a Blasco Pisapia

In occasione dell’attesissimo Napoli COMICON 2025, in programma dall’1 al 4 maggio, Topolino si presenta al pubblico con un numero davvero speciale. Il settimanale più amato dai lettori di ogni età, infatti, sarà protagonista in Fiera con il numero 3623, impreziosito da una variant cover esclusiva firmata dal disegnatore napoletano Blasco Pisapia e colorata da Mario Perrotta.

La copertina mostra un Paperino in versione calciatore, intento a palleggiare in un vicolo del centro storico partenopeo. Un omaggio esplicito al legame profondo tra Napoli e il calcio, valorizzato da uno sfondo con effetto “sabbia” e da un Paperino in rilievo, reso ancora più vivace dai colori intensi che rimandano agli azzurri della città. «Non volevamo che Napoli fosse solo uno sfondo, ma che si respirasse nella scena – ha spiegato Pisapia – così è nato l’accostamento vincente: Paperino e il calcio, immersi nel cuore della città».

Blasco Pisapia sarà presente in Fiera per incontrare i fan e partecipare a sessioni di firmacopie presso lo stand Panini Comics nel Padiglione 2. Un’occasione unica per i collezionisti e gli appassionati di scambiare due parole con l’artista e ottenere una copia firmata di questa edizione da collezione.

Ma le novità non finiscono qui. Il numero 3623 di Topolino, disponibile in anteprima al COMICON e successivamente in edicola e online (dal 30 aprile), segna anche il ritorno dell’universo fantasy di Ducktopia con il primo episodio della nuova serie “Re Gambadilegno – Per l’onore di Ducktopia”, scritta da Francesco Artibani e Licia Troisi, con i disegni di Lorenzo Pastrovicchio. Un’avventura divisa in quattro episodi autoconclusivi che esplorerà il passato del controverso personaggio Pietro Gambadilegno, re di un regno dove nulla è come sembra. «Abbiamo voluto sorprendere i lettori mostrando un lato inedito di personaggi conosciutissimi», ha dichiarato Artibani.

La copertina regular del numero è dedicata proprio a questa nuova saga fantasy, con un’illustrazione firmata da Francesco D’Ippolito e colorata da Andrea Cagol.

Topolino 3623 sarà disponibile:

In anteprima esclusiva alla Fiera del Napoli COMICON dal 1° maggio con la variant cover

con la variant cover Dal 30 aprile in edicola con la regular cover

con la regular cover Dal 7 maggio su Panini.it e in tutte le fumetterie

Una doppia edizione, due copertine straordinarie, e un solo grande cuore: quello di Topolino che batte per Napoli e per i suoi lettori.