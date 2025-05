Capitan Di Lorenzo rivela: “Così accolgo i nuovi arrivati”

Il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, ha rilasciato una lunga intervista a Radio Crc, durante la quale ha condiviso un aspetto interessante del suo ruolo da leader nello spogliatoio. In particolare, ha raccontato come accoglie i nuovi arrivati in squadra.

“Quando arriva un nuovo acquisto, cerco sempre di contattarlo subito, con una chiamata o un messaggio, per farlo sentire a suo agio e aiutarlo a integrarsi rapidamente. I consigli che do sono gli stessi che ho ricevuto quando sono arrivato io: vivere Napoli come una persona qualunque, senza sentirsi diverso”.

“È importante vivere la città con tranquillità, magari facendo una passeggiata in centro. Io lo faccio spesso con mia moglie e le mie bambine, senza mai problemi. Questo è l’invito che rivolgo ai nuovi: godersi Napoli in modo semplice. La pressione e le persone che ti fermano per strada? Fanno parte del mestiere. Ci si abitua e tutto diventa più naturale”, ha raccontato Di Lorenzo.