Infortunio Lobotka, le ultimissime sul mediano in vista di Napoli-Genoa

Continua la maledizione infortuni per il Napoli. L’ultimo della lunga list a fermarsi è il centrocampista Stanislav Lobotoka. Lo slovacco sabato contro il Lecce è dovuto uscire anzitempo per un problema alla caviglia, che ha preoccupato e non poco tutto l’ambiente azzurro.

Le condizioni del centrocampista saranno valutate nelle prossime ore, quando gli azzurri torneranno ad allenarsi. Sul momento di Lobotka ne ha parlato il Corriere dello Sport nella sua edizione odierna, sottolineando la preoccupazione dello staff azzurro. In ogni caso è pronto Gilmour, che a suon di ottime prestazioni è oramai una certezza.

Le condizioni di Lobotoka dopo l’infortunio in Lecce-Napoli. Le ultimissime

“Da verificare le condizioni di Stanislav Lobotka, che a Lecce è stato messo ko da un trauma alla caviglia. In preallarme – se il regista non dovesse farcela per il Genoa – c’è lo scozzese Billy Gilmour” che era entrato proprio al suo posto nel finale della gara del Via del Mare. “Le sue condizioni saranno valutate a partire da domani, giorno della ripresa degli allenamenti dopo i due giorni di relax concessi da Conte al rientro da Lecce”