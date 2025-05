VIDEO/ Lecce-Napoli, spunta l’audio del VAR sul presunto tocco di braccio di Spinazzola

Durante la recente sfida di Serie A tra Lecce e Napoli, un episodio ha suscitato accese discussioni: il presunto tocco di braccio di Leonardo Spinazzola in area di rigore.

Molti tifosi del Lecce hanno invocato un calcio di rigore, ma l’arbitro Davide Massa ha lasciato proseguire il gioco, decisione confermata dal VAR, senza richiamo per una revisione al monitor.

Nel programma “Open VAR” su DAZN, Dino Tommasi, membro della Commissione Arbitri Nazionale, ha fornito chiarimenti sull’episodio, presentando l’audio del dialogo tra l’arbitro e il VAR.

Dalle immagini e dalle comunicazioni emerge che il pallone ha colpito prima il petto di Spinazzola e solo successivamente, eventualmente, il braccio. Anche in quest’ultimo caso, il braccio era in posizione naturale e aderente al corpo, non configurando un movimento punibile secondo il regolamento.

Tommasi ha sottolineato che l’arbitro Massa ha gestito correttamente la situazione, avendo percepito dal campo il tocco sul petto. Il VAR, dopo aver esaminato le immagini, ha confermato questa impressione, ritenendo non necessario un intervento. Anche in caso di contatto con il braccio, la posizione naturale dell’arto non avrebbe giustificato l’assegnazione di un rigore.