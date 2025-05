Lobotka-Napoli, possibile addio: un club prepara l’offerta. Ecco di chi si tratta

Lobotka potrebbe essere uno dei primi partenti del prossimo mercato. Sul calciatore slovacco torna forte l’interesse del Barcellona, che vorrebbe puntare sulle sue qualità in vista della stagione a venire. Il mediano non è più considerato incedibile e alla giusta offerta potrà arrivare l’addio

Il Barcellona torna su Lobotka, il Napoli non lo reputa incedibile

“Se il Barcellona, che lo vuole, dovesse presentare un’offerta da 30-35 milioni per Lobotka, verrebbe presa in considerazione” si legge sul Corriere dello Sport. A proposito dello slovacco, si vocifera della presenza di una clausola rescissoria attivabile in estate: se fosse confermata, di milioni potrebbero bastarne anche poco più di 25 per portarlo via entro agosto.

L’eventuale cessione dell’ex Celta Vigo, secondo il giornale napoletano, sarebbe una partenza choc, e non la sola: anche Frank Anguissa sarebbe in odore di addio, con il Chelsea che lo pressa ed avrebbe già una sorta di intesa per riportarlo in Premier League al termine di questa stagione, che potrebbe essere l’ultima del giocatore camerunense disputata in Serie A e in Campania, dove approdò anni fa dal Fulham”.