Napoli, infortunio Lobotka: i tempi di recupero per il centrocampista

Le condizioni di Stanislav Lobotka dopo l'infortunio subito in Lecce-Napoli e i tempi di recupero

Preoccupano ma non tanto le condizioni di Stanislav Lobotka. Il centrocampista come appreso dal comunicato pubblicato dal Napoli pochi minuti fa, si è fermato per un un trauma distorsivo alla caviglia destra.

Tempi di recupero non lunghi, con il calciatore che potrebbe rientrare in campo prima della fine del campionato, salvo ulteriori ricadute o complicanze nell’iter riabilitativo.

Infortunio Lobotka, i tempi di recupero per il centrocampista del Napoli

“Ancora uno stop in casa Napoli: contro il Lecce si è fermato Stanislav Lobotka, sottoposto a esami diagnostici nelle scorse ore.

Il centrocampista azzurro ha rimediato un trauma distorsivo alla caviglia destra. A rischio la sua presenza per la partita col Genoa, ma potrebbe stringere i denti e recuperare almeno per partire dalla panchina. L’infortunio alla caviglia, una volte escluse lesioni e fratture, non desta grossa preoccupazione: i tempi di recupero sono compresi tra i 7 e i 10 giorni”.