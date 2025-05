Napoli, De Laurentiis incontrerà Di Lorenzo per il premio scudetto

Nelle prossime settimane Di Lorenzo e De Laurentiis si incontreranno per decidere il premio in caso di scudetto del Napoli

Mancano ancora tre giornate, ma a Napoli si pensa già al tricolore. Agli azzurri bastano 7 punti per la matematica certezza del tricolore. Altrimenti si guarderanno i risultati dell’Inter che settimana prossima si troverà sul suo percorso una Lazio in piena lotta Champions.

Il Mattino in giornata odierna ha parlato di un tema abbastanza spigoloso, come quello del “premio scudetto”. Sotto però esplicita richiesta del gruppo, Di Lorenzo incontrerà De Laurentiis per discuterne solamente a campionato finito. Concentrazione massima in questo momento per il gruppo squadra, che sotto gli ordini di Conte pensa solo al campo.

Incontro De Laurentiis-Di Lorenzo per il premio scudetto, se ne riparlerà a stagione finita

“Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de Il Mattino, il presidente Aurelio De Laurentiis non avrebbe previsto alcun “premio scudetto” collettivo, anche alla luce del risultato inaspettato per cui il Napoli sta lottando a questo punto stagione. Tuttavia, i giocatori potrebbero avanzare alla società una richiesta di bonus economico per celebrare l’eventuale vittoria del titolo, ma solo al termine del campionato.

La squadra, con il capitano Giovanni Di Lorenzo in prima linea, ha infatti deciso di rinviare ogni confronto con il presidente in merito a eventuali premi a fine stagione. Al momento, non se ne discute, fatta eccezione per quanto già previsto nei singoli contratti.”