“Tra Kvara e l’Inter meglio…l’Arsenal”: per la Champions i tifosi del Napoli non hanno dubbi

Le semifinali di Champions League accendono le fantasie dei tifosi di tutta Europa. Ma a Napoli, dove la squadra azzurra è fuori dai giochi da tempo, l’interesse per la massima competizione continentale prende una piega decisamente ironica (ma non troppo). Il dilemma è chiaro: meglio che a vincere sia il Paris Saint-Germain di Kvaratskhelia, l’Inter degli odiati rivali, o l’Arsenal? Per una larga fetta della tifoseria partenopea, la risposta è semplice e netta: “Meglio l’Arsenal!”

“Chiunque, ma non l’Inter”

Sui social, nelle radio locali e nei bar di quartiere, il concetto è chiaro: l’Inter non deve vincere. Non importa se è l’unica squadra italiana rimasta in corsa: l’identità territoriale, nel caso di Napoli, conta più della bandiera. “Preferisco vedere Kvara alzare la coppa con il PSG piuttosto che Barella farlo con l’Inter”, scrive un tifoso su X (ex Twitter). Ma subito dopo arriva il contrappasso: “Meglio ancora l’Arsenal, così l’Inter e Kvaratskhelia rimarranno a mani vuote”.

L’Arsenal, scelta “neutrale”

L’Arsenal diventa la squadra perfetta per la vittoria finale: i tifosi napoletani vedono nei Gunners una sorta di “male minore”, anzi quasi un’alleata involontaria in questo gioco a incastri di sentimenti e strategie.

A Napoli, l’unica certezza è che a vincere non deve essere né l’Inter, né il PSG di Kvara. Meglio l’Arsenal.