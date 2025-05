De Bruyne-Napoli, la moglie in città per visitare due appartamenti

Il rumor si fa sempre più grande. Kevin De Bruyne è in orbita Napoli. A parlare della situazione, ci ha pensato anche l’esperto di mercato Alfredo Pedullà che ha spiegato la trattativa, definendola tutt’altro che impossibile.

A fare forza sulla situazione è stata la moglie, che nelle scorse settimane è stata avvistata a Napoli in visita per alcune casa nella zona chic della città partenopea.

“Il Napoli vuole conquistare il quarto scudetto della sua storia ma intanto si sta muovendo concretamente sul mercato. Kevin De Bruyne è un obiettivo vero, possiamo aggiungere un retroscena fondamentale: nell’ultima settimana Michele Lacroix, moglie del centrocampista belga classe 1991 che lascerà il Manchester City, è stata a Napoli per visitare un paio di appartamenti. Ulteriore conferma dell’apertura, in attesa di ulteriori sviluppi che vanno seguiti in tutti i dettagli. Il Napoli è pronto a mettere sul tavolo un biennale con opzione per un’altra stagione. Inutile dire che sarebbe un colpo di assoluto spessore.

