Napoli, Conte chiama De Bruyne: nel mentre Manna vola in Belgio. Le ultimissime

Il sogno De Bruyne continua. Il Napoli continua a lavorare con grosse energie sulla trattativa. Anche Antonio Conte ha fatto la sua parte, contattando il calciatore telefonicamente. Nel mentre Giovanni Manna è partito per il Belgio, per un faccia a faccia con i procuratori del giocatore.

De Bruyne-Napoli, le ultime. Si muovono Conte e Manna

“Antonio Conte ha chiesto giocatori di personalità per la prossima stagione e Kevin De Bruyne lo è sicuramente. Come riportato da Radio Kiss Kiss Napoli, il direttore sportivo Giovanni Manna ha fatto un viaggio a Bruxelles nei giorni scorsi per approfondire questa trattativa, al fine di bruciare la concorrenza degli altri club. Su De Bruyne c’è il Liverpool e non soltanto il Liverpool.

Manna è andato a trattare direttamente col calciatore e con l’entourage del calciatore. Poi più avanti potrebbe esserci anche una telefonata di Antonio Conte. In questo momento De Bruyne ha un ingaggio fuori portata, ma anche un’età che gli permetterebbe di abbassarselo”.