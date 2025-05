Il Napoli sta facendo sul serio. Non si tratta solo di voci o sondaggi esplorativi: il club azzurro ha avviato un vero e proprio tentativo per portare Kevin De Bruyne all’ombra del Vesuvio.

In questi giorni, infatti, la moglie del fuoriclasse belga è stata avvistata a Napoli, ospite di un noto albergo affacciato sul Golfo, per visitare la città e valutare personalmente se possa diventare la nuova casa della famiglia De Bruyne.

Il nodo principale resta proprio quello familiare. De Bruyne e sua moglie hanno costruito la loro vita a Manchester, dove sono nati i loro tre figli, e lasciare l’Inghilterra rappresenterebbe una scelta tutt’altro che semplice. Proprio per questo, la visita della consorte è un segnale importante: testimonia che, almeno a livello familiare, c’è una volontà di prendere in considerazione l’ipotesi Napoli.

Tuttavia, la concorrenza non manca. Oltre a una suggestione legata al Liverpool, si parla anche di un possibile ritorno in patria, con alcune big belghe che stanno osservando con attenzione la situazione. Ma il Napoli è pronto a rilanciare: sul tavolo c’è un’offerta da 7 milioni di euro netti a stagione più bonus, con contratto biennale e opzione per un terzo anno.

Nonostante i suoi 33 anni, la qualità di De Bruyne resta fuori discussione. Il suo arrivo rappresenterebbe un colpo clamoroso per il club partenopeo, un segnale di ambizione forte in vista della prossima stagione. Napoli sogna, e questa volta non sembra essere solo una suggestione estiva.