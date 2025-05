IL RETROSCENA/ Manna ha incontrato De Bruyne ad aprile: le parole del belga e la risposta al Napoli

La Gazzetta dello Sport rivela importanti retroscena della trattativa tra il Napoli e Kevin De Bruyne. Il ds azzurro nel mese di aprile ha avuto un incontro con il calciatore, ricevendo una risposta tutt’altro che negativa.

Il retroscena, Manna ha incontrato De Bruyne: il Napoli sogna

“Ma Kevin, intanto, ha fatto sapere agli amici più stretti di essere lusingato dall’interesse del Napoli. E che sta seriamente valutando l’ipotesi di un’avventura in Italia prima di andare a chiudere con un contratto faraonico in un altro continente.

A inizio aprile Manna si è imbarcato su un volo per Manchester, ha bussato alla porta di casa De Bruyne e ha passato una giornata a spiegare a Kevin perché Napoli potrebbe essere una tappa perfetta in questo momento di carriera. De Bruyne compirà 34 anni a fine giugno, non è più un ragazzino ma ha la qualità per fare ancora la differenza ovunque”.