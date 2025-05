UFFICIALE/ Serie A, scelta la data di Parma-Napoli e Inter-Lazio

In conformità a quanto stabilito dalla Circolare n. 3 del 3 luglio 2024, che consente di suddividere le dieci partite della 37ª giornata del Campionato di Serie A Enilive in più fasce orarie, garantendo però la contemporaneità tra le squadre coinvolte nella stessa lotta di classifica, si comunica di seguito la programmazione della 37ª giornata (gli orari esatti e la programmazione TV saranno resi noti martedì 13 maggio 2025):

Domenica 18 maggio 2025:

CAGLIARI – VENEZIA

FIORENTINA – BOLOGNA

GENOA – ATALANTA*

HELLAS VERONA – COMO**

INTER – LAZIO

JUVENTUS – UDINESE

LECCE – TORINO

MONZA – EMPOLI

PARMA – NAPOLI

ROMA – MILAN

* Qualora, al termine della 36ª giornata, la partita Genoa–Atalanta non richiedesse più la contemporaneità con le altre gare, verrà anticipata a sabato 17 maggio 2025 alle ore 20:45.

** Se, in base ai risultati della 36ª giornata, la sfida Hellas Verona–Como non fosse più vincolata alla contemporaneità, sarà disputata sabato 17 maggio 2025 alle ore 18:00.