Napoli, clausola Osimhen: spunta un incredibile dettaglio che blocca tutto

Il Napoli si prepara a vivere un’estate intensa sul fronte del calciomercato, con il direttore sportivo Giovanni Manna impegnato su più fronti. Oltre ai possibili rinforzi in entrata, la priorità resta la gestione delle operazioni in uscita, tra cui spicca quella legata a Victor Osimhen.

L’attaccante nigeriano, attualmente in prestito al Galatasaray, è finito nel mirino di diversi club. Dall’estero, in particolare dal mondo arabo, non mancano le offerte economicamente molto allettanti per accaparrarsi il centravanti azzurro. Tuttavia, anche alcune società di Premier League hanno manifestato concreto interesse per il suo profilo, rendendo la corsa alla sua firma sempre più competitiva.

Il clamoroso retroscena sulla clausola, Osimhen non può più giocare in Italia

Sulla clausola di Osimhen però Valter De Maggio ha raccontato di un clamoroso retroscena. C’è una postilla che impone il divieto al nigeriano di giocare in Italia.

“Siamo tutti a conoscenza della clausola rescissoria di Victor Osimhen di 75 milioni di euro, ma vi do una notizia in esclusiva di mercato sugli azzurri: nel contratto c’è una postilla, la clausola impone che Osimhen non possa giocare più in Serie A”.