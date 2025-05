Neres rientra col Genoa, come sarà gestito. La situazione degli altri infortunati

David Neres convocato per Napoli-Genoa di questa sera. L’esterno brasiliano potrebbe entrare al massimo per uno scampolo di partita e riassaporare il campo, in vista di quelli che saranno gli ultimi due impegni della stagione.

Infortunati Napoli: la situazione

Il rientro di Neres avviene così con una settimana di anticipo, anche se la sua potrebbe essere soltanto una mera presenza in panchina. Difficile che Conte lo possa rischiare, soprattutto se non ci dovessero essere validi motivi. Lobotka pure potrebbe essere della partita: la valutazione delle sue condizioni sarà effettuata fino a poco tempo prima del fischio d’inizio. Antonio Conte, in conferenza stampa, ha detto esplicitamente che non vorrebbe rinunciare a lui.

Più complicata, infine, la situazione degli altri infortunati, Buongiorno e Juan Jesus. Il primo potrebbe tornare contro il Cagliari, per il brasiliano invece la stagione potrebbe essere finita.