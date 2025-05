Osimhen-Juventus, la risposta pesante di Giuntoli sulla trattativa

Osimhen-Juventus, a rispondere è Cristiano Giuntoli in una trasmissione turca

In un contesto di mercato sempre più acceso, arriva una smentita pesante a scuotere il mercato. Cristiano Giuntoli, direttore sportivo della Juventus, ha dichiarato pubblicamente che il club bianconero non è interessato a Victor Osimhen, centravanti nigeriano del Galatasaray, autore di un’ottima stagione nel campionato turco.

Giuntoli smentisce Osimhen alla Juventus, si apre lo scenario

Il dirigente juventino è intervenuto telefonicamente al programma televisivo Derin Futbol TV, emittente sportiva turca, mettendo fine – almeno ufficialmente – alle insistenti voci circolate nei giorni scorsi sulla stampa italiana. “Non siamo interessati a Osimhen. Le voci che si leggono sui media italiani sono solo per metterci pressione” ha dichiarato senza mezzi termini Giuntoli, lasciando intendere un certo fastidio nei confronti delle speculazioni mediatiche.

Intanto, Victor Osimhen continua a fare faville in Turchia, dove ha messo a segno 33 gol e 8 assist in 38 presenze con la maglia del Galatasaray. Un rendimento che lo pone tra gli attaccanti più prolifici del calcio europeo e che inevitabilmente attira l’attenzione di diversi top club, non solo italiani. La sua velocità, forza fisica e istinto sotto porta lo hanno reso un protagonista assoluto della Süper Lig.