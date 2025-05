Parma-Napoli, trasferta aperta o chiusa ai residenti in Campania: la decisione

Le ultime su Parma-Napoli, arrivano importanti novità per la trasferta dei tifosi azzurri

Sarà ufficiale nelle prossime ore ma dovrebbe essere aperta la trasferta a tutti i tifosi del Napoli, anche quelli residenti in Campania. Questa è la scelta che verrà presa secondo gli ultimi rumors in vista di Parma-Napoli.

Sulla situazione si è espressa la Repubblica nella sua edizione odierna, specificando che non sarà possibile comprare biglietti per altri settori, come successo e poi revocato a Lecce due settimane fa.

Parma-Napoli, i rumors sulla decisione per il divieto per i tifosi azzurri

“Improbabile l’alt del Viminale alla presenza dei tifosi residenti in Campania per la sfida Parma-Napoli, che si giocherà domenica sera”. Questa l’anticipazione di Repubblica sulla questione: “Una precisazione è doverosa: i tagliandi del settore ospiti sono 3500 e non sarà possibile vedere il match dalle tribune riservate unicamente ai fan dei padroni di casa.

Il Parma attende la decisione del Viminale per comunicare le modalità di vendita dei biglietti, attualmente bloccata. L’obiettivo è evitare quanto accaduto a Lecce con 700 biglietti annullati il giorno prima della gara perché acquistati dai fan del Napoli nei settori del Via del Mare, solitamente occupati dai tifosi giallorossi”