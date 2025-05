Oggi, come confermato dal comunicato ufficiale diramato dal Napoli, il giocatore si è sottoposto a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital. Gli accertamenti hanno evidenziato un trauma contusivo/distorsivo alla caviglia destra. La società ha reso noto che Lobotka ha già iniziato il percorso riabilitativo, senza però fornire al momento indicazioni precise sui tempi di recupero.

Infortunio Lobotka, il comunicato del Napoli

“Stanislav Lobotka si è sottoposto, presso il Pineta Grande Hospital, a esami strumentali che hanno evidenziato un trauma contusivo/distorsivo alla caviglia destra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l’iter riabilitativo” – si legge nella nota ufficiale del club partenopeo.

L’infortunio complica ulteriormente i piani di Conte, che aveva puntato con decisione sull’esperienza e la regia di Lobotka per dare equilibrio alla mediana in questa fase delicata della stagione. Con la corsa europea ancora aperta e diverse sfide decisive all’orizzonte, l’assenza del regista slovacco rischia di pesare in modo significativo.

In attesa di aggiornamenti più precisi sulla prognosi, lo staff medico azzurro monitorerà giorno dopo giorno le condizioni del calciatore, sperando in un recupero rapido che possa restituirlo al gruppo prima del termine della stagione. Nel frattempo, Conte dovrà ridisegnare il centrocampo, facendo affidamento sulle alternative presenti in rosa.