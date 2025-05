Inter, Inzaghi recupera quattro titolari in vista della Lazio: ecco chi

Simone Inzaghi punta al rientro di quattro titolari in vista della sfida contro la Lazio

L’Inter continua a coltivare il sogno scudetto. Dopo il prezioso successo in trasferta contro il Torino, i nerazzurri hanno ridotto il distacco dal Napoli a un solo punto, rilanciando le proprie ambizioni nella corsa al titolo. Il tecnico Simone Inzaghi, consapevole dell’importanza della volata finale, ha concesso due giorni di riposo alla squadra, ma da domani ad Appiano Gentile si tornerà a lavorare a pieno regime in vista dell’impegnativa sfida di domenica sera contro la Lazio.

Il match contro i biancocelesti, ex squadra proprio di Inzaghi, si preannuncia cruciale per mantenere vivo il testa a testa con il Napoli. In questo contesto, le condizioni fisiche dei giocatori acciaccati rappresentano una delle principali preoccupazioni dello staff tecnico nerazzurro.

Inzaghi spera nel recupero di quattro giocatori in vista di Inter-Lazio

Henrikh Mkhitaryan, Benjamin Pavard, Davide Frattesi e Lautaro Martinez hanno svolto programmi di recupero personalizzati durante la sosta, segnale evidente della volontà del club di recuperarli per tempo. Le loro condizioni saranno monitorate giorno per giorno, con l’obiettivo di averli almeno parzialmente a disposizione per la sfida dell’Olimpico.