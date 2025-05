Scontro in Lega tra Marotta e De Laurentiis: ecco come ADL ha ottenuto di giocare venerdì

Scontro tra De Laurentiis e Marotta in Lega per la data di Como-Inter e Napoli-Cagliari

L’Inter aveva chiesto con forza di anticipare a giovedì sera la propria partita contro il Como, ma ha trovato l’opposizione netta del Napoli, coinvolto nella sfida interna contro il Cagliari. Alla fine, la Lega ha deciso per il compromesso: si giocherà venerdì sera.

Il club nerazzurro puntava all’anticipo per esigenze legate all’organizzazione in vista della finale di Champions League in programma il prossimo 31 maggio. Ma il Napoli si è opposto fermamente, sostenendo che lo spostamento avrebbe influito negativamente sull’equilibrio sportivo e sull’organizzazione del weekend conclusivo della stagione.

Scontro Marotta-De Laurentiis, è Inter contro Napoli anche in Lega

Ecco cosa ha riferito il Corriere della Sera nella sua edizione odierna sullo scontro tra le parti. Nervi tesi in Lega:

“Aurelio De Laurentiis ha reso effervescente il Consiglio inviando una lettera nella quale manifestava il desiderio di giocare la domenica, o al massimo il sabato minacciando altrimenti una richiesta di risarcimento danni. Nella missiva si giustificava dicendo addirittura di non avere la disponibilità dello stadio Maradona negli altri giorni”, si legge.