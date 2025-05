Napoli-Cagliari, Nicola ribalta la formazione: tanti big fuori. Ecco chi

Domani sera arriverà un Cagliari decimato dagli infortuni e dalle scelte tecniche. Con la salvezza oramai acquisita, Davide Nicola darà spazio a chi il campo l’ha visto meno. Sulla formazione cagliaritana, ne ha parlato nella sua edizione odierna la Gazzetta dello Sport. Tante le novità.

Il Cagliari si prepara al Napoli, quante assenze per Nicola

ll Cagliari si prepara ad affrontare il Napoli con una rosa decimata dagli infortuni. Tra i pali non ci sarà Elia Caprile, fermato da un problema fisico: al suo posto è pronto a fare il suo esordio in Serie A il giovane Giuseppe Ciocci, classe 2002, cresciuto nel vivaio rossoblù e protagonista nelle giovanili.

Le assenze non si fermano al portiere. Non sarà della partita nemmeno Gianluca Gaetano, centrocampista di qualità e pedina importante nello scacchiere di Davide Nicola. Quasi certa anche la defezione di Zito Luvumbo, le cui condizioni non fanno ben sperare per un recupero in extremis.

Yerry Mina non è al meglio, potrebbe essere convocato ma difficilmente partirà dal primo minuto. Le scelte obbligate aprono le porte anche a Leonardo Pavoletti, che potrebbe ritrovare una maglia da titolare in attacco per dare peso ed esperienza al reparto offensivo.