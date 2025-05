Napoli-Cagliari, Conte non ha dubbi: ecco la formazione per stasera

La probabile formazione azzurra per Napoli-Cagliari, per Conte non ci sono dubbi

Si avvicina sempre di più la sfida tra Napoli e Cagliari. Questa sera scopriremo se gli azzurri diventeranno per la quarta volta campioni d’Italia. Agli uomini di Conte basterà vincere o pareggiare in caso di non vittoria dell’Inter. Anche una sconfitta potrebbe bastare in caso di k.o nerazzurro a Como.

Sulla formazione di stasera, Conte come raccolto da Sky Sport non ha dubbi ed ha già scelto il suo undici. Poche sorprese, il tecnico punta su tutti gli uomini più in forma del momento.

Napoli-Cagliari, la probabile formazione azzurra

Pochi dubbi – racconta Sky Sport – per il tecnico salentino, pronto a confermare sistema di gioco e uomini visti a Parma. Tra i pali ci sarà Meret, con Di Lorenzo e Spinazzola a presidiare le fasce, mentre al centro della difesa agiranno Rrahmani e Olivera. A centrocampo, McTominay dovrebbe occupare la corsia sinistra, con Politano a destra, mentre in mezzo spazio alla coppia formata da Gilmour e Anguissa. In attacco, confermatao il tandem Raspadori-Lukaku.

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Olivera, Spinazzola; Politano, Anguissa, Gilmour, McTominay; Lukaku, Raspadori. Allenatore: Antonio Conte.