NAPOLI MERAVIGLIOSA/ La città si colora d’azzurro. E c’è chi regala bandiere a chi non può acquistare

È febbre azzurra. La città di Napoli non dorme da più di 24 ore, una notte insonne fatta di attesa e trepidazione per gli ultimi 90 minuti da giocare e che ci separano dalla gloria o dalla delusione cocente. I napoletani sperano, ci credono, forse fin troppo derogando alla regola scaramantica che sembra essere stata decisamente abrogata almeno da larga parte dei tifosi.

Napoli sogna e si colora

Comunque vada, saremo felici. Il cammino del Napoli è già un miracolo sportivo, viste le premesse e le tante emergenza che mister Conte ha dovuto affrontare insieme ai ragazzi. Manca l’ultimo sforzo per condurre la nave in porto, magari guadagnando la miglior posizione possibile.

Nel frattempo il ventre di Partenope, fatto di vicoli e salite, si colora di azzurro. Bandiere e striscioni vanno a ruba: Pulcinella che fa pappuliare il quarto scudetto, San Pedro, l’immancabile e indimenticabile Maradona e, tra le novità, McFratm in tutte le salse. Ci si aspetterebbe un aumento incontrollato dei prezzi delle bandiere: aumenta la domanda, salgono le cifre richieste – è così che va il mercato in qualunque parte del mondo.

Bandiere del Napoli in regalo a chi non può comprarle

Ed invece Napoli non si abbandona alla speculazione selvaggia. Per una bandiera super il prezzo richiesto è 10 euro, per quella maxi 20 euro. Cinque euro per trombetta a gas, 3 euro la classica. E non mancano gli sconti, o addirittura gli articoli regalati, per coloro che non hanno la possibilità di spendere una somma che può sembrare irrisoria ma che per qualcuno può significare comprare il pane. Perché Napoli, il Napoli, sono di tutti.