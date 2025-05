FOTO/ Il Napoli da Papa Leone XIV: “Forse non hanno applaudito perché sono romanista”

Questa mattina, nella Sala Clementina del Palazzo Apostolico della Santa Sede, Sua Santità Papa Leone XIV ha ricevuto in Udienza la famiglia De Laurentiis, i dirigenti e i calciatori del Calcio Napoli, recentemente proclamati campioni d’Italia.

Nel corso dell’incontro, il presidente Aurelio De Laurentiis ha manifestato al Santo Padre il desiderio di collaborare con la Santa Sede, attraverso il Dicastero per la Cultura e l’Educazione, a un progetto volto a promuovere la scolarizzazione nei Paesi più poveri. De Laurentiis ha espresso la propria preoccupazione per il dramma di centinaia di milioni di bambini che non hanno accesso all’istruzione, auspicando la creazione di un canale stabile di cooperazione con il Vaticano per sostenere e finanziare iniziative educative in favore dei più svantaggiati.

Particolarmente toccante l’intervento di Papa Leone XIV, che ha accolto con queste parole la delegazione:

“Cari amici, benvenuti! Forse non hanno applaudito perché sono romanista, ma non tutto quello che scrivono è vero. Congratulazioni per la vittoria del campionato! È una grande festa per la città di Napoli. Su questo vorrei soffermarmi con voi: vincere un campionato è il frutto di un lungo cammino, in cui a fare la differenza non è l’impresa isolata o la prestazione di un singolo, ma il lavoro dell’intera squadra. E quando parlo di squadra, intendo i giocatori, l’allenatore con tutto il suo staff e la società. Vi ringrazio per questa visita e vi rinnovo le mie congratulazioni. Il Signore benedica voi e le vostre famiglie. Tanti auguri!”

A completare la delegazione del Calcio Napoli erano presenti anche i dirigenti della Filmauro, la società presieduta dal dott. De Laurentiis.