Conte-Juventus, la versione del tecnico: cosa ha detto nel colloquio con De Laurentiis

Antonio Conte continua a riflettere sul proprio futuro. Il tecnico del Napoli sembra sempre più vicino a proseguire la sua avventura in azzurro. Dopo l’incontro di ieri con De Laurentiis, le parti appaiono più vicine, e l’allenatore ha voluto fare chiarezza su alcune situazioni, tra cui quella relativa alla Juventus.

Secondo quanto riportato da La Repubblica, Conte ha smentito qualsiasi contatto con il club bianconero. L’allenatore ha ribadito di voler dare priorità alla propria serenità e di voler comprendere bene cosa accadrà a Napoli prima di fornire una risposta definitiva. Tuttavia, gli ultimi rumors parlano di una possibile permanenza alla guida della squadra partenopea.

Conte smentisce la “trattativa” con la Juventus

“Antonio Conte si è infatti seduto al tavolo con Aurelio De Laurentiis per quasi quattro ore e gli ha comunicato urbi et orbi (alla presenza anche dell’amministratore delegato Andrea Chiavelli e del direttore sportivo Giovanni Manna) di non aver preso alcun tipo di accordo con altri club, smentendo dunque formalmente i rumors sul suo possibile ritorno a Torino”.