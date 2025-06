Napoli-Beukema, le ultimissime: arriva la risposta del centrale olandese

Il Napoli ha scelto il suo primo nome per rafforzare la difesa in vista della prossima stagione: si tratta di Sam Beukema, centrale olandese classe 1998 attualmente in forza al Bologna. Come riportato nell’edizione odierna del Corriere dello Sport, il club azzurro ha intensificato i contatti per portare il difensore sotto il Vesuvio, rendendolo a tutti gli effetti il primo obiettivo del mercato estivo partenopeo.

La trattativa, al momento, non è semplice: il Bologna non ha intenzione di svendere uno dei protagonisti della cavalcata che ha portato la squadra di Italiano alla vittoria della Coppa Italia. Beukema è considerato un pilastro della retroguardia rossoblù, ma il Napoli è pronto a insistere. I contatti tra le parti – in particolare con gli agenti del giocatore – vanno avanti da tempo, e nelle ultime settimane si sono intensificati sensibilmente. De Laurentiis e Giovanni Manna sanno di avere un vantaggio importante: il pieno gradimento del giocatore, che vede di buon occhio il trasferimento al Napoli.

Beukema accetta il Napoli, adesso si tratta col Bologna

“Sam è un obiettivo che il Napoli non vorrebbe farsi sfuggire, è considerato un difensore funzionale soprattutto perché abituato a lavorare e a giocare sull’intensità. Con Italiano i ritmi sono altissimi proprio come lo sono con Conte: ecco perché sarebbe un rinforzo gradito. La prima valutazione del Bologna, però, è ancora elevata: 25 milioni di euro”.