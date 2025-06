“Osimhen può andare a Dimaro in ritiro con il Napoli di Conte”: il clamoroso scenario

Il Napoli si prepara a un mercato estivo cruciale, e ieri mattina Roma è stata teatro di un’importante riunione operativa tra il presidente Aurelio De Laurentiis e il direttore sportivo Giovanni Manna. Al centro del summit, le strategie per rinforzare la squadra e, soprattutto, il futuro di Victor Osimhen, il bomber del terzo scudetto azzurro la cui situazione tiene il club con il fiato sospeso.

Il rifiuto di Osimhen a un’offerta milionaria proveniente dall’Arabia Saudita ha complicato i piani del Napoli. La cessione del nigeriano avrebbe garantito un tesoretto immediato per finanziare il mercato, ma la sua preferenza per il calcio europeo ha rallentato le operazioni.

Tuttavia, il fronte saudita resta caldo: i club arabi non hanno perso le speranze e potrebbero presentare un ulteriore rilancio economico per convincere l’attaccante.

Il Napoli, però, ha dettato condizioni chiare: nessuna ipotesi di prestito sarà presa in considerazione, solo una cessione a titolo definitivo, con una clausola fissata a 75 milioni di euro valida esclusivamente per l’estero.

Questo messaggio è diretto soprattutto al Galatasaray, che ha mostrato interesse ma deve soddisfare sia le richieste del giocatore che quelle economiche del club partenopeo. Nessun sconto, dunque, per la società campione di Turchia, che rischia di vedere sfumare l’affare se non troverà l’accordo.

Con il mercato aperto fino a oggi, le prossime ore saranno decisive. Se non si concretizzerà un trasferimento, Osimhen dovrà mettersi a disposizione di Antonio Conte per il ritiro di Dimaro-Folgarida, pronto a guidare l’attacco azzurro nella prossima stagione. Intanto, il Napoli attende sviluppi, consapevole che il destino del suo campione sarà cruciale per plasmare il futuro della squadra.