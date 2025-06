Tutti su Rrahmani, tre club tentano l’assalto al difensore del Napoli: ecco chi

Amir Rrahmani, pilastro difensivo del Napoli, è al centro di diverse attenzioni sul mercato. Il difensore kosovaro ha ricevuto offerte importanti da club di Premier League, come l’Aston Villa, e dalla Liga, con il Siviglia particolarmente interessato. Non mancano inoltre proposte provenienti dall’Arabia Saudita, con l’Al-Ittihad in prima linea per assicurarsi il giocatore.

Nonostante queste sirene, Rrahmani ha manifestato la volontà di restare a Napoli, dove è considerato un elemento chiave per la squadra. Il club, dal canto suo, con Antonio Conte in panchina, ha già preso una decisione chiara: il difensore kosovaro è ritenuto fondamentale per il progetto tecnico e non è in programma la sua cessione.

Rrahmani tra i più richiesti, ecco le offerte arrivate al Napoli

Ecco cosa scrive il Mattino nella sua edizione odierna: “L’olandese Beukema piace tantissimo, ma al momento il Napoli ha quattro difensori centrali, perché c’è anche Jesus che ha rinnovato e Rrhamani non pensa affatto di andar via, nonostante le offerte che arrivano dalla Premier e dalla Liga. Già, perché il kosovaro è tentato da una serie di proposte che arrivano dall’Aston Villa e dal Siviglia. E poi dall’Arabia, con l’Al-Ittihad in prima linea”