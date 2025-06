Ndoye risponde sul Napoli: ecco cosa ha detto sulla trattativa lo svizzero

Dan Ndoye parla del suo futuro e dal ritiro della Svizzera negli USA risponde alle domande sul futuro ai microfoni della RSI. Il calciatore del Bologna ha parlato anche del Napoli e la risposta lascia aperta una grossa speranza su un suo eventuale trasferimento in azzurro.

Con tutta probabilità il calciatore lascerà il Bologna quest’estate e tra le pretendenti all’esterno c’è anche il Napoli, forte della pressione di Antonio Conte. Saranno importanti e decisive le prossime settimane.

Ndoye risponde sul Napoli. Lo svizzero fa sognare i tifosi azzurri

“Io posso giocare ovunque: destra, sinistra o al centro. Per me è importante giocare e posso fare tutto. È importante vincere sempre. Vogliamo essere pronti per le qualificazioni di settembre. Tutte le partite sono importanti“.

Per concludere Ndoye ha parlato del suo futuro: “Non so dove giocherò. Non si sa mai nel calcio. Al momento penso solo alla Nazionale. Napoli? Quando una squadra che vince il campionato con un allenatore come Conte ti vuole è sempre una cosa bella“.