Dove abiterà Kevin De Bruyne a Napoli assieme alla famiglia: il retroscena

Dopo settimane di attesa, incertezza e silenzi sospesi, il Napoli può finalmente abbracciare il suo fuoriclasse: questione di ore, poi De Bruyne sarà ufficialmente un giocatore azzurro.

Tutto sistemato, domani le visite

I contratti sono pronti, ogni dettaglio è stato limato. Dall’accordo con gli sponsor tecnici, ai diritti d’immagine, fino alla casa a Posillipo scelta per accogliere lui e la sua famiglia.

Non manca più nulla, se non le visite mediche previste per domani a Roma, nella clinica di Villa Stuart. È il passo finale di un percorso ormai tracciato, organizzato ieri nei minimi dettagli dal club partenopeo.

Un colpo a parametro zero… da re

De Bruyne arriva a Napoli dopo dieci anni gloriosi al Manchester City, dove ha scritto pagine indelebili di calcio. E lo fa a parametro zero: un’operazione geniale costruita dal direttore sportivo Manna e approvata con convinzione dal presidente De Laurentiis. Contratto triennale, stipendio da top player e bonus alla firma: Napoli cambia pelle e punta dritto al cuore dell’Europa. Sarà Antonio Conte, con la sua preparazione atletica feroce e militare, a gestire il rilancio fisico del campione belga. Che, gol al Galles alla mano, ha ancora tanto da dare.

Napoli nel destino, tra passato e futuro

In Belgio, l’accordo è stato accolto con entusiasmo: De Bruyne è molto più di un calciatore, è un simbolo. Ma il richiamo di Napoli è stato più forte. La città non è nuova per lui e per la moglie Michèle: ci sono legami profondi, amicizie forti come quella con Dries Mertens e Romelu Lukaku, e ricordi indelebili, come il matrimonio celebrato nel 2017 a Sant’Agnello, in Costiera sorrentina. Un ritorno, più che un trasferimento.

Una favola pronta a cominciare

Anche il Napoli è pronto a vivere questa nuova avventura. Dal ritiro di Dimaro in poi, comincerà una storia che ha tutto il sapore di una favola moderna. Il club ha creduto fin dall’inizio in De Bruyne, e lui ha ricambiato con una scelta di vita. Dalle incertezze iniziali a un’intesa totale, il passo è stato breve. Ora è tutto pronto: Kevin sta arrivando. Napoli lo aspetta.