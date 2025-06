Osimhen a Dimaro col Napoli: il nigeriano “studia” la mossa del certificato medico

Uno scenario che apre a una nuova fase di tensione tra il club e il giocatore. Il Napoli è consapevole di non poter cedere Osimhen a condizioni svantaggiose ma al tempo stesso il peso della clausola da 130 milioni sembra aver allontanato le pretendenti più concrete. E allora si resta fermi, prigionieri di una situazione che nessuno sembra riuscire a sbloccare.

Secondo la Gazzetta, qualcuno all’interno del nutrito entourage del giocatore ha già fatto presente a Osimhen che, in assenza di sviluppi definitivi sul mercato. L’unica via di fuga? Un certificato medico che giustifichi l’assenza, una mossa già vista in passato in contesti simili, ma che rischierebbe di incrinare ulteriormente i rapporti tra le parti.

Ipotesi certificato per Osimhen, il Napoli attende le mosse del nigeriano

“Qui si fanno prigionieri a questo punto: lo è il Napoli, consapevole che bisognerà liberarsi di questo ingombrante e ammaliante centravanti. Un “bagno” di 75 milioni non è consentito neppure al più spregiudicato tycoon; ma lo è VO9 al quale qualcuno del suo sterminato entourage avrà ricordato che il 15 luglio, in assenza di operazioni definitive dovrà presentarsi a Dimaro-Folgarida da Antonio Conte, a meno che non invii un certificato medico. A Riad non disperano e tenteranno ancora”.