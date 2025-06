100 mila follower in poche ore: vola il brand SSC Napoli con l’acquisto di De Bruyne

Quasi 100 mila follower in più in soli quattro giorni. L’arrivo di Kevin De Bruyne al Napoli non è solo una questione calcistica. La pagina Instagram del club dal suo annuncio ha acquisito un numero stratosferico di seguaci virtuali, simpatizzanti, tifosi o semplicemente curiosi, destinato a crescere ancora nei prossimi mesi.

Grazie all’acquisto del belga, il profilo della società azzurra ha sfondato il muro dei 5 milioni in poche ore, dimostrando, se mai ce ne fosse stato il bisogno, una volta di più la bontà dell’operazione.

Una crescita trasversale, che sta abbracciando tutti gli ambiti sui quali da anni i partenopei stanno lavorando per rendere il brand ‘Napoli’ universale e fruibile a tutti i tifosi sparsi per il mondo.

Certamente, l’arrivo di De Bruyne è solo cronologicamente l’ultimo dei tasselli che, di anno in anno, stanno andando a comporre un meraviglioso puzzle che raffigura il Napoli sempre più centrale nella geografica continentale del pallone.

Crescita pagina Instagram SSC Napoli

11 giugno 4.930.513

12 giugno 4.971.306 (+40.793)

13 giugno 5.010.129 (+38.823)

14 giugno 5.019.229 (+9.100)

15 giugno 5.023.701 (4.472)

16 giugno 5.024.979 (+1.278)